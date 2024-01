Zhongshan Torch High, New Tech Industrial Aktie: Wo soll das noch hinführen?

In den letzten Wochen konnte bei Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Im Branchenvergleich hat Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche ist dies eine Underperformance von -16,88 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,9 Prozent hatte, zeigt sich eine Unterperformance von 16,66 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 34,24 CNH lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag jedoch bei 25,92 CNH, was einem Unterschied von -24,3 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (30,55 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,16 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial liegt bei 52,72, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".