Zhongshan Torch High, New Tech Industrial Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Werkzeug der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 75,54 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 65,45, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial mit einer Rendite von -27,57 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die "Nahrungsmittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,76 Prozent, wobei Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial mit 16,8 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr jedoch eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.