Zhongshan Torch High, New Tech Industrial Aktie: In Lauerstellung

An der Börse notiert die Aktie Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial am 27.06.2023, 08:00 Uhr, mit dem Kurs von 36.79 CNH. Die Aktie der Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial aktuell mit dem Wert 45,19 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43,37. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,78 Prozent liegt Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Nahrungsmittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,29. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

Zhongshan Torch High, New Tech Industrial kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Zhongshan Torch High, New Tech Industrial jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Zhongshan Torch High, New Tech Industrial-Analyse.

Zhongshan Torch High, New Tech Industrial: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...