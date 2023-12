Zhongshan Torch High, New Tech Industrial Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Euwax":

Die technische Analyse der Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 34,61 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 25,35 CNH liegt, was einer Abweichung von -26,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 31,47 CNH über dem aktuellen Kurs von 25,35 CNH, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial-Aktie liegt bei 67,06, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 86, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Obwohl in den vergangenen Tagen positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial-Aktie, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung, während das Sentiment und der Buzz im Internet eine positive Entwicklung zeigen.