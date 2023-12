Zhongshan Torch High, New Tech Industrial Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Der Aktienkurs von Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial hat im letzten Jahr eine Rendite von -23,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Unterperformance von 13,99 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -9,36 Prozent, wobei Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial aktuell 14,26 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial-Aktie mit 27,82 CNH einen Abstand von -19,39 Prozent zum GD200 (34,51 CNH) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 31,22 CNH, was einen Abstand von -10,89 Prozent zum Aktienkurs bedeutet. Somit wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial-Aktie hat einen Wert von 35, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (70,16) zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial.