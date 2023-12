Zhongshan Torch High, New Tech Industrial Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 87,5 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 90,75 an, dass die Aktie überkauft ist und somit auch hier als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger hat ebenfalls Einfluss auf die Aktienkurse. Unsere Analysten haben auf sozialen Plattformen festgestellt, dass die Kommentare zu Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial überwiegend negativ waren. In den letzten Tagen wurden jedoch vor allem neutrale Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild zu Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht". Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen darauf hin, dass die Aktie derzeit unter dem Trendsignal verläuft und somit negativ bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich daher für Jonjee Hi-tech Industrial And Commercial eine durchweg negative Bewertung in allen analysierten Bereichen.