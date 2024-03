Zhongshan Public Utilities Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Zhongshan Public Utilities weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,26 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,16 %. Mit einer Differenz von 1,1 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Zhongshan Public Utilities in den sozialen Medien, was zu einem negativen Sentiment und Buzz führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über das Unternehmen deuten ebenfalls auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Zhongshan Public Utilities im letzten Jahr eine Rendite von 8,49 Prozent erzielt, was 14,32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhongshan Public Utilities liegt bei 52,78, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 47 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.