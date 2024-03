Zhongshan Public Utilities Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhongshan Public Utilities. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 48,48 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat Zhongshan Public Utilities im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,63 Prozent erzielt, was 17,45 Prozent über dem Durchschnitt (-7,82 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Wasserversorgung" beträgt -7,82 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Zhongshan Public Utilities beträgt 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung" als neutral angesehen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Zhongshan Public Utilities mit 3,26 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,16 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Wasserversorgung"-Branche beträgt +1,10 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.