Zhongshan Public Utilities Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Aktien. Sie gibt das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs an und wird üblicherweise in Prozent ausgedrückt. Bezogen auf das Kursniveau beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Zhongshan Public Utilities 2,76 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (2,8) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral.

Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator. Das aktuelle KGV von Zhongshan Public Utilities liegt bei 10, was im Vergleich zur Branche "Wasserversorgung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, und erhält daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance liegt Zhongshan Public Utilities im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" mit einer Rendite von 12,05 Prozent deutlich darüber. Die Branche "Wasserversorgung" verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,07 Prozent, während Zhongshan Public Utilities mit 11,98 Prozent auch hier deutlich besser abschneidet. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein positives Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhongshan Public Utilities-Aktie beträgt derzeit 62, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 45,68 weniger volatil und bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Zhongshan Public Utilities in Bezug auf Dividendenrendite, Fundamentaldaten, Branchenvergleich und Relative Strength Index neutral bewertet wird.