Zhongshan Broad-Ocean Motor ist zurück!

Der Aktienkurs von Zhongshan Broad Ocean Motor hat im letzten Jahr eine Rendite von -5,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriesektor 4,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -0,19 Prozent, und Zhongshan Broad Ocean Motor liegt aktuell 4,83 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen zu Zhongshan Broad Ocean Motor wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Zhongshan Broad Ocean Motor eine Dividende von 3 % aus, was 1,47 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,52 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" in diesem Bereich.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.