Zhongshan Broad-Ocean Motor Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Zhongshan Broad Ocean Motor ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Zhongshan Broad Ocean Motor mit -5,02 Prozent um mehr als 6 Prozent darunter. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,36 Prozent. Auch hier liegt Zhongshan Broad Ocean Motor mit 6,38 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhongshan Broad Ocean Motor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,27 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,9 CNH liegt damit deutlich darunter (Unterschied -7,02 Prozent), was zu einer "schlecht"-Bewertung auf dieser Basis führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 5,02 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-2,39 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit ein "neutral"-Rating für die Aktie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Zhongshan Broad Ocean Motor derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Mit einer Differenz von 1,52 Prozentpunkten (3 % gegenüber 1,48 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "gut".