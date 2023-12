Zhongshan Broad-Ocean Motor Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Zhongshan Broad Ocean Motor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,91 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -1,05 Prozent, was einer Underperformance von -6,85 Prozent für Zhongshan Broad Ocean Motor entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -0,68 Prozent, wobei Zhongshan Broad Ocean Motor um 7,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Zhongshan Broad Ocean Motor diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lassen sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Allerdings hat sich die Stimmung für Zhongshan Broad Ocean Motor in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Zhongshan Broad Ocean Motor gezeigt, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Mit einem RSI von 74,07 wird die Situation von Zhongshan Broad Ocean Motor als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".