Zhongshan Broad-Ocean Motor Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhongshan Broad Ocean Motor-Aktie zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, wodurch eine Bewertung als "Schlecht" resultiert. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Zhongshan Broad Ocean Motor-Aktie ein Durchschnitt von 5,32 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,9 CNH (-7,89 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, für den der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,48 Prozent) liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Zhongshan Broad Ocean Motor-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Daher erhält die Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zhongshan Broad Ocean Motor wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Zhongshan Broad Ocean Motor auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Zhongshan Broad Ocean Motor-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,27 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.