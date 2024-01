Zhongrun Investment Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Zhongrun Investment betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 43,24 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 64,96 eine "Neutral"-Bewertung für Zhongrun Investment.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhongrun Investment besonders positiv diskutiert. Allerdings zeigt sich in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt Interesse an negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bei Zhongrun Investment wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was insgesamt zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Zhongrun Investment derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 4,52 CNH, während der Kurs der Aktie (4,01 CNH) um -11,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 4,23 CNH führt zu einer Abweichung von -5,2 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.