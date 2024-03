Zhongnongfa Seed Industry-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass Zhongnongfa Seed Industry im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -28,44 Prozent verzeichnet, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso zeigt die "Chemikalien"-Branche eine mittlere Rendite von -23,56 Prozent in den letzten 12 Monaten, bei der Zhongnongfa Seed Industry mit 4,88 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien weist Zhongnongfa Seed Industry ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,24 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Analysten haben auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Zhongnongfa Seed Industry festgestellt. Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Zhongnongfa Seed Industry behandelt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende liegt Zhongnongfa Seed Industry mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" (2,04 %) niedriger. Dadurch wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

