Zhongnongfa Seed Industry Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien, da es Stimmungen verstärken oder sogar verändern kann. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien haben Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Zhongnongfa Seed Industry wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Zhongnongfa Seed Industry aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,88 CNH, während der Aktienkurs bei 7,32 CNH liegt, was einer Überbewertung von -17,57 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 7,83 CNH zeigt eine Abweichung von -6,51 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Zhongnongfa Seed Industry bei 0 %, was 1,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie von Zhongnongfa Seed Industry eine Rendite von -29,89 Prozent erzielt, was 21,62 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Chemikalien-Branche beträgt -8,27 Prozent, was ebenfalls unter dem Wert der Zhongnongfa Seed Industry liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.