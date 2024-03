Zhongnongfa Seed Industry Aktie: In Lauerstellung

Die Zhongnongfa Seed Industry Aktie hat in den vergangenen Monaten wenig positive Signale im Netz gezeigt. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls stabil, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Aktie mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,02 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Chemikalien-Branche verzeichnete die Zhongnongfa Seed Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,44 Prozent, was eine Unterperformance von -7,14 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Materialien-Sektor lag die Rendite mit -21,3 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie kurzfristig als neutral eingestuft wird, da sie um +2,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,14 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als neutral eingeschätzt.