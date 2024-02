Zhongnan Red Culture Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Stimmung unter den Anlegern gegenüber Jiangyin Zhongnan Heavy Industries ist in den letzten zwei Wochen überaus positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien basiert, zeigte an zehn Tagen ein grünes Stimmungsbarometer, ohne dass negative Diskussionen verzeichnet wurden. Lediglich an vier Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder besonders positive noch negative Themen zu beobachten, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Jiangyin Zhongnan Heavy Industries liegt bei 69, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis von 67,12 führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,86 CNH lag, was einem Unterschied von -20,85 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2,35 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,26 CNH um -17,7 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Jiangyin Zhongnan Heavy Industries auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.