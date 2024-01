Zhongnan Red Culture Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Comera Life Sciences Holdings Inc":

Die technische Analyse der Jiangyin Zhongnan Heavy Industries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,4 CNH liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 2,25 CNH, was einem Unterschied von -6,25 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2,34 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-3,85 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Wertpapiers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Jiangyin Zhongnan Heavy Industries weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 58,33 Punkten, während der RSI25 einen Wert von 50,93 aufweist. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wird die Aktie neutral diskutiert, wobei in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dennoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Jiangyin Zhongnan Heavy Industries-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz insgesamt eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung.