Zhongnan Red Culture Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Jiangyin Zhongnan Heavy Industries-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein "Schlecht"-Signal. Der aktuelle Kurs von 2,23 CNH liegt 7,08 Prozent unter dem GD200 (2,4 CNH). Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit einem Kurs von 2,35 CNH unter dem aktuellen Kurs, was einem Abstand von -5,11 Prozent entspricht. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) weist mit einer Ausprägung von 85 eine Bewertung als "Schlecht" auf, während der RSI25 mit 50,23 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jiangyin Zhongnan Heavy Industries weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".