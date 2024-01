Zhongmin Energy Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Aktienkurs von Zhongmin Energy zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der Versorgungsunternehmen. Mit einer Rendite von -17,16 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", die eine mittlere Rendite von -0,2 Prozent aufweist, liegt Zhongmin Energy mit 16,96 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zhongmin Energy. Es wurden weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Zhongmin Energy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhongmin Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 5,04 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,47 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -11,31 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Zhongmin Energy eine Dividendenrendite von 2,13 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion und wird als neutrales Investment eingestuft.