Zhongmin Baihui Retail Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Zhongmin Baihui Retail-Aktie wird aufgrund einer Analyse der Kommunikation im Internet als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,74 Prozent, was 1,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -1,76 Prozent, wobei die Zhongmin Baihui Retail-Aktie aktuell 2,49 Prozent über diesem Wert liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Zhongmin Baihui Retail als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhongmin Baihui Retail-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100 und ein Wert für den RSI25 von 53,19, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Zhongmin Baihui Retail-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf einem Durchschnitt von 0,64 SGD für den Schlusskurs und einem Schlusskurs am letzten Handelstag von 0.685 SGD. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,69 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Zhongmin Baihui Retail-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf den analysierten Kriterien.