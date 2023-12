Zhongmin Baihui Retail Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhongmin Baihui Retail beträgt 36 und liegt damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Multiline-Einzelhandel". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Zhongmin Baihui Retail in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis weist aktuell auf eine Überverkauft-Situation der Aktie hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Zhongmin Baihui Retail in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,74 Prozent erzielt hat, was einer Underperformance von -0,6 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche entspricht. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

