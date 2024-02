Zhongmin Baihui Retail Aktie: Was macht der Markt?

Die Zhongmin Baihui Retail-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen. In Bezug auf die Dividende liegt die Ausschüttung mit 1,47 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,69 % im Multiline-Einzelhandel, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse ergibt hingegen eine positive Einschätzung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,98 ist 11 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 38,14, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und sie als "Gut" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale, mit einem RSI7-Wert von 38,46, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und einem RSI25-Wert von 30, was eine "Gut"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Zhongmin Baihui Retail-Aktie zeigen keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird das Sentiment und der Buzz mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt die Zhongmin Baihui Retail-Aktie gemischte Signale in den verschiedenen Analysebereichen und wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.