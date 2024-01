Zhongmin Baihui Retail Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Aktienkurs von Zhongmin Baihui Retail wird im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" bewertet. Mit einer Rendite von 0,74 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen über dem Branchendurchschnitt von -0,84 Prozent. Dadurch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage betrachtet. Der GD200 liegt bei 0,65 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,67 SGD liegt, was einer Abweichung von +3,08 Prozent entspricht. Die Aktie erhält daher aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Der GD50 liegt bei 0,69 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment rund um Zhongmin Baihui Retail ist neutral, da es in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Diskussionen gab. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Zhongmin Baihui Retail auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhongmin Baihui Retail-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (63) als auch der RSI der letzten 25 Tage (61,29) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Zhongmin Baihui Retail damit ein "Neutral"-Rating.