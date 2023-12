Zhongmin Baihui Retail Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Anlegerstimmung gegenüber Zhongmin Baihui Retail war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder deutlich positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine neutrale Einschätzung für Zhongmin Baihui Retail abgegeben. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte die Aktie von Zhongmin Baihui Retail im letzten Jahr eine Rendite von 0,74 Prozent, was 1,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -1,76 Prozent, und Zhongmin Baihui Retail liegt aktuell 2,49 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Zhongmin Baihui Retail zeigt eine Ausprägung von 100, was auf eine schlechte Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 39,68, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie aktuell bei 0,64 SGD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,685 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,03 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,69 SGD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für Zhongmin Baihui Retail.