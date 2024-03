Zhongman Petroleum and Natural Gas Aktie: Reagiert die Aktie?

Zhongman Petroleum And Natural Gas hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,83 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +11,75 Prozent im Branchenvergleich für die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche entspricht. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -2,92 Prozent hatte, lag Zhongman Petroleum And Natural Gas um 11,75 Prozent über diesem Wert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhongman Petroleum And Natural Gas derzeit bei 19,16 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 20,94 CNH erreicht hat. Dies bedeutet eine positive Differenz von +9,29 Prozent zum GD200 und +10,38 Prozent zum GD50 für die vergangenen 50 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Zhongman Petroleum And Natural Gas festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhongman Petroleum And Natural Gas derzeit mit einem Wert von 34,75 als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Neutral".