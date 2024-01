Zhonglu Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Zhonglu-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -33,13 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -9,47 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Zhonglu in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Zhonglu in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -60,64 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -65,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Zhonglu um 67,04 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhonglu liegt bei 29,59, was als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 bewegt sich bei 60, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.