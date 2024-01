Zhonglu Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Sentiment und Buzz rund um Zhonglu kann über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, um Rückschlüsse auf das Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine starke Aktivität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Zhonglu in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur Aktienkursentwicklung hat Zhonglu in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60,64 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche sind im Durchschnitt um 4,47 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -65,12 Prozent für Zhonglu entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,6 Prozent im letzten Jahr, wobei Zhonglu 67,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Zhonglu derzeit ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 17,92 CNH, während der Kurs der Aktie bei 11,99 CNH um -33,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 13,12 CNH, was einer Abweichung von -8,61 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Für den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine Ausprägung von 74,45, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,08, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".