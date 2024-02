Zhonglu Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Zhonglu im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den positiven Themen rund um Zhonglu, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Zhonglu mit einer Rendite von -60,64 Prozent mehr als 48 Prozent darunter. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" verzeichnete eine mittlere Rendite von -12,89 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Zhonglu mit 47,75 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine Einschätzung als "Neutral"-Wert in Bezug auf die Stimmungsänderung. Insgesamt wird Zhonglu in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Zhonglu-Aktie am letzten Handelstag bei 9,62 CNH lag, was einen Unterschied von -39,76 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 11,64 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Zhonglu somit in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.