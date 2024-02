Zhonglu Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "First Community":

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhonglu liegt bei 83,11, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Die Zhonglu liegt mit einem Kurs von 8,28 CNH derzeit -30,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -48,86 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit sechs Tagen im grünen Bereich und größtenteils neutralen Diskussionen an insgesamt acht Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Während der letzten vier Wochen konnte bei Zhonglu eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was zu einer Gesamtbewertung mit "Schlecht"-Rating führt.