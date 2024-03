Zhongjin Gold Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

In den vergangenen zwei Wochen wurde Zhongjin Gold von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Redaktion wertete die diversen Kommentare und Wortmeldungen aus und stellte fest, dass in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft. Darüber hinaus wurden 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Zhongjin Gold-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,61 CNH weicht um +13,01 Prozent vom aktuellen Kurs (11,99 CNH) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 10,37 CNH um +15,62 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergab, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend eintrübte. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Zhongjin Gold-Aktie weniger Beachtung erfährt und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Zhongjin Gold mit einer Rendite von 28,87 Prozent mehr als 50 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,71 Prozent aufweist, liegt Zhongjin Gold mit 49,58 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.