Zhongjin Gold Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten Tagen war die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Zhongjin Gold größtenteils negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt vier positive und fünf negative Tage, während an fünf Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Zhongjin Gold daher als "Schlecht" eingestuft. Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führte auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Zhongjin Gold in Bezug auf die Anlegerstimmung daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Zhongjin Gold wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Zhongjin Gold in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Zhongjin Gold derzeit bei 10,77 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 9,96 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,52 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von -4,23 Prozent und einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Zhongjin Gold liegt bei 32,56, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54 und wird ebenfalls als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Sollten Zhongjin Gold Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Zhongjin Gold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Zhongjin Gold-Analyse.

Zhongjin Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...