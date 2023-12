Zhongjin Gold Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung bei Zhongjin Gold deutlich verschlechtert, wie aus der Analyse der sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in einer negativen Bewertung des Sentiments wider. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch intensiver, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei die negative Kommunikation an sechs Tagen die positive überwog. Dies führte zu einer schlechten Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen eine überwiegende Anzahl von Kaufsignalen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhongjin Gold wurde mit 88,64 bewertet, was ebenfalls zu einer negativen Einschätzung führte. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergab jedoch eine neutrale Bewertung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Zhongjin Gold bei 10,72 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 9,91 CNH liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein negatives Signal.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung der Zhongjin Gold-Aktie basierend auf verschiedenen Kriterien.

