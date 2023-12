Zhongji Innolight Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Zhongji Innolight: Aktuelle Bewertung und Performance

Die Dividende von Zhongji Innolight liegt bei 0,21 % und ist damit nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt Maschinen (1,02 %). Die Differenz beträgt 0,81 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Zhongji Innolight von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die Diskussionen und Kommentare der letzten Tage waren vorwiegend kritisch, was zu einer insgesamt schlechten Anleger-Stimmung führt.

Die Performance von Zhongji Innolight in den letzten 12 Monaten betrug 304,37 Prozent, was im Vergleich zur "Maschinen"-Branche eine Outperformance von +285,84 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance mit 291,09 Prozent deutlich höher, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Zhongji Innolight wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer guten Bewertung führte. Allerdings gab es auch eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer schlechten Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Dividendenbewertung, eine schlechte Anleger-Stimmung und eine gute Performance im Vergleich zu anderen Branchen. Die langfristige Stimmung ist jedoch eher negativ einzustufen.