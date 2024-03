Zhongji Innolight Aktie: Was macht der Markt?

Zhongji Innolight erhält gemischte Bewertungen von Analysten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 61,14, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie als "neutral" eingestuft. In Bezug auf die Dividendenpolitik schneidet das Unternehmen jedoch schlechter ab, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -1,05 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist.

Die technische Analyse hingegen zeigt positive Signale, da der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 116,46 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 174,99 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die GD200 und GD50 Werte, was insgesamt zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, ist jedoch eher gemischt. In den letzten zwei Wochen wurden über Zhongji Innolight hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, aber auch negative Themen dominierten die Diskussionen an einigen Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt negativ bewertet.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild in Bezug auf die Bewertungen von Zhongji Innolight, wobei fundamentale und technische Analysen positive Signale senden, während das Anleger-Sentiment eher negativ ausfällt.