Zhongji Innolight Aktie: Bestätigung für den Knaller!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Zhongji Innolight in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Zhongji Innolight weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhongji Innolight-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 118,16 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (169,53 CNH) liegt deutlich darüber, mit einer Abweichung von +43,47 Prozent. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (128,36 CNH) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+32,07 Prozent Abweichung), weshalb die Zhongji Innolight-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Zhongji Innolight-Aktie somit in Bezug auf die technische Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Beim fundamentalen Kriterium des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) zeigt sich, dass Zhongji Innolight mit einem Wert von 61,14 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 0. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Zhongji Innolight in den letzten 12 Monaten eine Performance von 255,52 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +266,29 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -10,77 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -15,5 Prozent hatte, lag Zhongji Innolight um 271,02 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.