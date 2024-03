Zhonghua Gas Holdings Aktie: Ein wahrer Champion!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhonghua Gas liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen (KGV von 45,96) deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 79 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu ermitteln, ob sich die Zhonghua Gas-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,13 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,15 HKD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 0,15 HKD, was dem letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Zhonghua Gas daher ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Somit erhält die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Zhonghua Gas in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,06 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über der durchschnittlichen Rendite im Industriesektor liegt. Auch im Vergleich zur Bauwesen-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,19 Prozent verzeichnet, liegt Zhonghua Gas mit 3,12 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.