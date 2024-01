Zhonghua Gas Holdings Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Aktienkurs von Zhonghua Gas hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -10,86 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Bauwesen" verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,64 Prozent, wobei Zhonghua Gas mit 5,21 Prozent auch hier deutlich darunter lag. Dies führte zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +20 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung und zwar ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhonghua Gas beträgt aktuell 9,75, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine positive Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zhonghua Gas mit 0 Prozent 6,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und führt zu einer negativen Bewertung durch die Redaktion.