Zhonghua Gas Holdings Aktie: Was passiert jetzt?

Zhonghua Gas schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,33 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt im Bauwesen von 6,33 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Zhonghua Gas beträgt 88,89, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,33, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Zhonghua Gas derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,13 HKD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +13,85 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 0,15 HKD, was einer Abweichung von -1,33 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Fundamental betrachtet ist Zhonghua Gas mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,75 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, der bei 47,23 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

