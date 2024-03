Zhonghua Gas Holdings Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das Stimmungsbarometer und der Buzz sind wichtige Indikatoren für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Zhonghua Gas wurde hinsichtlich dieser beiden Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zhonghua Gas war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit wird der Aktie von Zhonghua Gas bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber treffen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhonghua Gas-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass Zhonghua Gas auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Zhonghua Gas somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ist Zhonghua Gas im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (6,35%) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Dividende bei 0% liegt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Zhonghua Gas mit einer Rendite von -5,06% mehr als 2% über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,19% aufweist, liegt Zhonghua Gas mit einer Rendite von 3,12% deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.