Zhonghua Gas Holdings Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs der Zhonghua Gas wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung des Industrie-Sektors in den letzten 12 Monaten um -10,86 Prozent unterschritten, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Bauwesen-Sektor bei -9,76 Prozent, wobei Zhonghua Gas auch hier um 1,1 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhonghua Gas liegt bei 3,7, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Zhonghua Gas-Aktie ein Durchschnitt von 0,13 HKD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,165 HKD, was einem Unterschied von +26,92 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,15 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs (+10 Prozent Abweichung), was zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhonghua Gas-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zhonghua Gas eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,57 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,57 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.