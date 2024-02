Zhonghang Electronic Measuring Instruments Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhonghang Electronic Measuring Instruments liegt bei einem Wert von 243. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) ist die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) eingestuft. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Sentiment und Buzz spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Bei der Analyse von Zhonghang Electronic Measuring Instruments zeigte sich eine interessante Diskussionsintensität. Die Aktivität ist deutlich zurückgegangen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Zhonghang Electronic Measuring Instruments hat einen Wert von 29, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 55,54, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für Zhonghang Electronic Measuring Instruments basierend auf der RSI-Bewertung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhonghang Electronic Measuring Instruments-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 45,56 CNH. Der letzte Schlusskurs (40,11 CNH) weicht somit um -11,96 Prozent ab und entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Zhonghang Electronic Measuring Instruments basierend auf der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.