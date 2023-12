Zhonghang Electronic Measuring Instruments Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Zhonghang Electronic Measuring Instruments wird anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 39,83 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso ist der RSI25 mit einem Wert von 51,85 neutral eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Zhonghang Electronic Measuring Instruments führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhonghang Electronic Measuring Instruments mit 281,15 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Für Anleger, die in die Aktie von Zhonghang Electronic Measuring Instruments investieren, könnte die Dividendenrendite von 0,07 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,95 Prozentpunkten bedeuten. Die Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ergibt sich aus dieser geringfügig niedrigeren Dividendenrendite als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Zhonghang Electronic Measuring Instruments in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 318,44 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +300,97 Prozent im Branchenvergleich dar. Zusätzlich lag die Rendite des Unternehmens um 305,95 Prozent über dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Zhonghang Electronic Measuring Instruments ein "Gut"-Rating.