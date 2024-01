Zhonghang Electronic Measuring Instruments Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Die Zhonghang Electronic Measuring Instruments-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 46,73 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 40,35 CNH lag, was einer Abweichung von -13,65 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (44,2 CNH) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Zhonghang Electronic Measuring Instruments veröffentlicht, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des erhöhten Negativtrends und der gesteigerten Aufmerksamkeit der Anleger.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhonghang Electronic Measuring Instruments liegt bei 243, was im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Zhonghang Electronic Measuring Instruments eine Rendite von 0,07 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 0,96 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet, da die Dividenden nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegen.