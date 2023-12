Zhongguancun Science Tech Leasing C Aktie: Das hat Gewicht!

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Zhongguancun Science-tech Leasing hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Zhongguancun Science-tech Leasing. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zhongguancun Science-tech Leasing liegt der RSI7 aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,14, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf Zhongguancun Science-tech Leasing diskutiert. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhongguancun Science-tech Leasing-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,63 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,58 HKD weicht somit um -7,94 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,59 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,69 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Zhongguancun Science-tech Leasing-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

