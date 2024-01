Zhongguancun Science Tech Leasing C Aktie: Bitte nicht vergessen!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um Zhongguancun Science-tech Leasing sind in den letzten Wochen eher neutral. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und unterstützt somit ebenfalls die Einschätzung als "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Zhongguancun Science-tech Leasing-Aktie ergibt für den Zeitraum von sieben Tagen eine "Gut"-Empfehlung mit einem Wert von 25. Für den Zeitraum von 25 Tagen resultiert eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 44,44. Insgesamt wird also eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 0,63 HKD verläuft, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Der Aktienkurs von 0,6 HKD liegt -4,76 Prozent unter diesem Wert. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,58 HKD, was einer Differenz von +3,45 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf Zhongguancun Science-tech Leasing wurden in den letzten zwei Wochen keine extrem positiven oder negativen Themen diskutiert. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Ausschläge in der Anlegerstimmung. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft. Daher erhält Zhongguancun Science-tech Leasing auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine Gesamtbewertung von "Neutral".