Zhongfu Straits Development Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Zhongfu Straits Pingtan Development-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 212,54 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und daher neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Zhongfu Straits Pingtan Development mit 0 Prozent etwa 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ein unrentables Investment darstellt und daher von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Zhongfu Straits Pingtan Development-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 2,47 CNH lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 2,69 CNH, was einem Unterschied von +8,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhongfu Straits Pingtan Development-Aktie zeigt einen Wert von 30 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit eine positive Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der RSI-Bewertung als "Gut" eingestuft.