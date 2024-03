Zhongfu Straits Development Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zhongfu Straits Pingtan Development wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 42,11 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, wobei auch hier die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Zhongfu Straits Pingtan Development in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Zhongfu Straits Pingtan Development mit einer Rendite von -17,49 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche konnte die Aktie mit einer Rendite von 6,29 Prozent deutlich überzeugen. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 212,54 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.