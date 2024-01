Zhongde Waste Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das Unternehmen Zhongde Waste wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei 3,7 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Zhongde Waste aktuell 0, was eine negative Abweichung von -3,15 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Zhongde Waste-Aktie negativ bewertet werden. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist darauf hin, dass die Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine neutrale Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität der Anleger deutet darauf hin, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Zhongde Waste-Aktie gemischte Bewertungen, wobei sie in fundamentalen Kriterien gut abschneidet, jedoch in Bezug auf Dividendenpolitik, technische Analyse und Sentiment neutrale bis schlechte Bewertungen erhält.